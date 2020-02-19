Председатель комитета областной думы по социальной политике депутат от партии фракция «Единая Россия» Евгений Ковалев и председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных поддержали назначение Валентины Гречушкиной на пост заместителя Председателя Правительства Саратовской области — министра труда и социальной защиты Саратовской области.

-Валентина Владимировна много лет работала в социальной сфере, в прошлом году – по реализации национальных проектов, строительству ФОКов, бассейнов. Напомню, что в Саратовской области нацпроекты выполнены на 97 процентов. Это один из самых высоких по стране показателей. Сейчас перед Валентиной Владимировной стоят значимые задачи по социальной защите населения, по повышению жизненного уровня и материального благополучия граждан. Думаю, что она справится с возложенными на нее обязанностями, – подчеркнул Евгений Ковалев.

Дмитрий Пьяных отметил, что члены комитета областной Думы по социальной политике продолжат контролировать вопросы труда и социального развития региона.

-Валентина Владимировна, как человек опытный, понимает тот объем ответственности, который на нее ложится. Думаю, что ей нужно дать возможность реализовать те замыслы, которые у нее есть, — высказал свое мнение парламентарий.