30-летний мужчина взят под стражу по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, днем 4 марта 30-летний молодой человек находился в заведении общественного питания, расположенном в Ленинском районе Саратова. Там он встретил приятеля в компании его 31-летнего знакомого.

Все трое стали выпивать, после чего переместились продолжить застолье в квартиру к 30-летнему молодому человеку, расположенную по Ново-Астраханскому шоссе. Пока их общий приятель спал, уже находясь в квартире, между хозяином квартиры и 31-летним собутыльником произошел конфликт.

В приступе злости мужчина нанес гостю не менее трех ударов руками и ногами в область тела и головы, после чего, вооружившись кухонным ножом, ударил им в те же места около 10 раз.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время по делу продолжается сбор доказательств.