В конце октября к полицейским на станции Балакове обратился сотрудник транспортной организации и сообщил о том, что неадекватный мужчина бегает по привокзальной площади и бьет руками и ногами припаркованные машины. Об этом сообщает пресс-служба приволжского ЛУ МВД.

По прибытии на место сотрудниками транспортной полиции установлено, что ранее судимый 23-летний местный житель, будучи пьян, камнем повредил два припаркованных автомобиля. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина обматерил работников ЖД вокзала и трех несовершеннолетних, которым в том числе угрожал, преследуя их и пугая.

По данному факту в ноябре текущего года следственным управлением Приволжского ЛУ МВД возбуждено два уголовных дела.