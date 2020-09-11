Суд признал 47-летнего балаковца виновным в поджоге цеха с резинотехническими изделиями. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

По версии следствия вечером 6 апреля мужчина выпил, а неприязнь к бывшей работе из-за того, что недодали зарплату, у него не утихала. Он не смог унять свои чувства и решил наведаться на старое место труда.

Через окно гражданин залез в цех и поджег сырую резиновую смесь спичками.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 305 тысяч рублей.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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