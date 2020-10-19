Вчера, 18 октября, 38-летний мужчина в Балакове организовал себе незабываемый вечер.

В областном ГУ МВД корреспонденту “Новостей Саратова” рассказали, что по предварительным данным все началось с того, что гражданин решил выпить.

Он шел по дороге, а в руке держал разбитую бутылку с острыми краями. Координация явно хромала, поэтому мужчина упал прямо на свой сосуд. Он ударился головой и нечаянно себя порезал. В соцсетях сообщили, что инцидент произошел у кафе «Этажи».

В больнице ему поставили диагноз “черепно-мозговая травма и резаная рана шеи”.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.