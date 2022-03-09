В Пугачеве задержан пьяный дебошир, повредивший оконный фасад магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.

Как оказалось, пьяный 43–летний мужчина поссорился с продавцом торговой точки на улице им. Карла Маркса. В приступе злости он повредил три стеклопакета оконных фасадов, причинив значительный материальный ущерб собственнику. После этого продавец магазина поспешила вызвать сотрудников правопорядка.

Пойманный нарушитель признал свою вину. По случаю проводится проверка.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА