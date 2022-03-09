В Пугачеве задержан пьяный дебошир, повредивший оконный фасад магазина. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Саратовской области.

Как оказалось, пьяный 43–летний мужчина поссорился с продавцом торговой точки на улице им. Карла Маркса. В приступе злости он повредил три стеклопакета оконных фасадов, причинив значительный материальный ущерб собственнику. После этого продавец магазина поспешила вызвать сотрудников правопорядка.

Пойманный нарушитель признал свою вину. По случаю проводится проверка.