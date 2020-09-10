В отношении жителя Татищевского района Саратовской области возбуждено уголовное дело за вождение комбайна в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области.

Дело в том, что 22 августа в Колышлейском районе Пензенской области в поле сотрудники ГИБДД остановили зерноуборочный комбайн. Выяснилось, что им управлял пьяный 39-летний житель Саратовской области, которого уже раньше штрафовали за подобное нарушение.

Нетрезвого комбайнера пришлось задержать. Теперь за нарушение правил дорожного движения против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.