В Саратове был замечен мужчина который в состоянии алкогольного опьянения, ходил по перилам балкона. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской городской службы спасения.

Неравнодушные местные жители обратили внимание как на улице Мало-Елшанской в Ленинском районе на втором этаже по перилам ходит мужчина. Саратовцы вызвали службу спасения. К моменту приезда спасателей 57-летний мужчина спустился на землю сам. Он рассказал, что таким образом он пытался перебраться в соседний балкон. Экстренная служба передала саратовца полиции.

