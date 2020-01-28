Нетрезвый житель ЗАТО Шиханы Саратовской области сообщил о бомбе в школе №12. Об этом порталу «Новости Саратова» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром в дежурную часть полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложенной в СОШ№12 бомбе. На место выезжали сотрудники полиции и кинологи, которые, обследовав помещение школы никаких взрывчатых веществ не нашли.

Удалось установить личность телефонного террориста. Им оказался местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии. Он признался, что хотел пошутить.