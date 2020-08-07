Расследование уголовных дел в отношении 56-летнего жителя поселка Романовка, обвиняемого в покушении на убийство и угрозе этого завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, он жил с 41-летней возлюбленной в частном доме, 17 мая к ним пришел 66-летний сосед. После распития алкоголя и проводов гостя пара стала обсуждать переезд в соседний дом. Женщина сказала, что не хочет переносить вещи и когда благоверный зашел, отправилась к себе домой. На ее пути встретился дом соседа и дама зашла к нему на огонек. Он с 39-летним сыном пригласил женщину в дом и она осталась на ночь.

Около часу ночи ее возлюбленный проснулся и отправился на поиски любимой. Он заглянул в дом пенсионера и увидел женщину на кровати. Мысль об измене сподвигла его зайти в дом, схватиться за нож и порезать сначала ее, а потом пенсионера, который пытался защитить гостю со своим сыном. Буян пригрозил мужчине, что его может постигнуть такая же участь, после чего ушел.

Тот сообщил обо всем родственникам, которые вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевших с проникающими ранениями госпитализировали. Благодаря помощи врачей они остались живы.

Кроме того, 3 мая мужчина выпил с соседями — семейной парой. Градус в крови вынудил его приставить нож к шее 29-летнего гостя и сказать, что он сейчас его убьет. Супруга мужчины бросилась ему на помощь и попыталась успокоить перепившего гражданина. Тот ушел.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.