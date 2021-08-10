Суд вынес приговор 37-летнему жителю Федоровского района. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека ножом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

В ночь с 23 на 24 февраля житель села Долина Федоровского района, находился в своем доме и пил спиртное в компании двух приятелей. Ночью один гость лег спать, а хозяин дома и 39-летний приятель, с которым они ранее отбывали наказание в одной тюрьме, продолжили пьянствовать. В итоге, общаясь на темы, касающиеся нахождения в тюрьме, гость обвинил хозяина в том, что в колонии он занимался доносительством.

Оскорбленный хозяин предложил выйти во двор и разобраться. Возле дома гость толкнул приятеля, от чего тот пошатнулся в сторону и ударился плечом и головой. После этого мужчина не выдержал, схватил нож и нанес около восьми ударов обидчику в область туловища. После этого он разбудил спавшего друга и направился к родственникам с просьбой вызвать бригаду скорой помощи и полицию.

Своей родне и прибывшим полицейским он сначала сказал, что это второй гость нанес другу раны. Позднее он раскаялся и признался, что это он ранил приятеля.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, ему ампутировали селезенку из-за внутренних повреждений.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.