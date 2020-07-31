Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Романовки за угрозу убийством и покушение на убийство завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия он жил со своей 41-летней возлюбленной в доме в Романовке. 17 мая к ним пришел 66-летний сосед, компания распивала спиртное. Когда гостя проводили, сожители стали обсуждать планы по переезду в соседний дом. Женщина заявила, что не хочет переносить вещи, подождала, пока ее возлюбленный уснет, и пошла домой.

Она проходила мимо дома соседа и зашла к нему. Проснувшись, злоумышленник отправился на ее поиски. Гражданин заглянул в окно дома пенсионера и нашел беглянку. Из мыслей, что ему изменили, он зашел с ножом в дом и изрезал «неверную».

В это время в жилище находился 39-летний сын пенсионера, который бросился на защиту гости. Ревнивец пригрозил ему такой же участью, пырнул хозяина дома и ушел. Родственник потерпевшего сообщил в полицию.

Пострадавших госпитализировали с проникающими ранениями. Благодаря своевременной помощи врачей, они остались живы.

Кроме того, 3 мая злоумышленник пил с семейной парой, своими соседями. Он схватился за нож, поднес его к шее гостя и заявил, что хочет убить его. Супруга бросилась ему на помощь и попытался успокоить буяна. Перепивший сосед ушел.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.