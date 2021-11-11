Накануне, 10 ноября, пожарным в Энгельсе поступил сигнал о возгорании на проспекте Строителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Горели вещи в комнате квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома на площади два квадратных метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении пьяного 55-летнего хозяина квартиры.

Из дома были эвакуированы 20 человек, сам виновник пожара получил отравление продуктами горения, был госпитализирован. На тушение выезжали три пожарных расчета.