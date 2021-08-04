Жителя села Царевщина Саратовской области оштрафовали за применение силы к полицейскому. Об этом сообщает прокуратура области.

9 мая ночью полицейские по сообщению соседки задержанного арестовали сына и несовершеннолетнюю дочь подсудимого, они распивали пиво.

Ребят привезли к отцу. Ему предложили проехать в отделение для прохождения подростками медицинского анализа. Мужчина тоже был пьян. Он заявил, что его дети трезвые, и со словами, что полицейские ничего не докажут, набросился на стража порядка.

После нескольких ударов в грудь, он порвал рубашку полицейского и оторвал погон. Отец семейства попытался убежать, но был задержан полицией.

На совершеннолетнего сына мужчины завели административное дело о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртного, а отцу подростка выписали штраф в 10 тысяч рублей за причиненный полицейскому вред.