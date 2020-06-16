Мужчина под действием алкоголя начал громить могилы на кладбище, это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В Ровенском районе местный житель решил выместить злость на усопших. Мужчина разбросал по всем кладбищу именные таблички, сломал оградки, разбил несколько памятников. Дебошир разрушил места десяти захоронений. Правоохранительные органы задержали злоумышленника. Он полностью признал свою вину, сказал, что делал это в неадекватном состоянии под действием алкоголя. Мужчина искренне раскаивается над своим поступком.

На злоумышленника завели уголовное дело и передали информацию в суд.