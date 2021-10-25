Вооруженый гражданин был задержан в СОШ №13 города Балаково Саратовской области днем 25 октября.

Как сообщает местное издание «Балаковский репортёр», 36-летний мужчина принес в школу пневматическое ружье с оптическим прицелом.

Уточняется, что гражданин, который сам окончил эту школу, был пьян.

Мужчина якобы хотел отдать в дар свое оружие школе для занятий по гражданской обороне.

Быстро среагировавшая на нарушителя общественного спокойствия школьная охрана вызвала наряд полиции.

Стражи порядка оперативно задержали пьяного выпускника с оптической винтовкой. Проводится проверка.

Фото: Балаковский репортер