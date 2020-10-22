Пьяный мужчина с подозрением на коронавирус напал на фельдшера “скорой”, которая приехала к нему на вызов в Энгельсе.

Главврач поликлиники №3 Андрей Ивановский рассказал, что пациент выматерил девушку-медика, потом начал снимать происходящее на телефон и вытаскивать ее из машины.

Андрей Ивановский и коллектив учреждения возмущены таким поступком, на мужчину подали заявление в полицию.

Правоохранители начали проверку, по итогам которой действиям гражданина дадут процессуальную оценку. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, это не первый случай нападения на медиков. Летом, 18 августа, гражданин встретил с кулаками фельдшера “скорой”, которая приехала к нему домой в Узморье. На злоумышленника завели дело, но медик сама пошла на мировую, потому что ей нужны были деньги на лечение.