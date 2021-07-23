Суд вынес приговор 28-летнему жителю Саратовской области, который применил силу к сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по области.

9 мая двое сотрудников ППС находились на набережной имени Злобина в Вольске. Обвиняемый тоже находился там и был пьян. Молодой человек стал вести себя агрессивно и обматерил сотрудника полиции, на что тот сделал ему замечание.

Мужчина за это схватил его за руки и стал их выкручивать. Полицейские надели на него наручники. Но мужчину это не остановило, он продолжил бить полицейских ногами в живот и по ногам.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.