В Кировском районе Саратова злоумышленник повредил автомобиль, припаркованный на одной из улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В отдел полиции обратилась владелица автомашины «Toyota», которая сообщила о том, что утром обнаружила повреждения кузова и стекол на своей машине. Сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 90 тысяч рублей.

Подозреваемым по этому делу оказался житель Красного Кута, временно проживающий в Саратове. Гражданин не привык к такому большому количеству машин в городе.

—Негативные эмоции возобладали после употребления алкоголя и воплотились в акт порчи имущества. Злоумышленник не смог спокойно пройти мимо скромной и относительно старой японской малолитражки, — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.