Житель Самойловского района Саратовской области, работающих сторожем КФХ, подозревается в в причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Ночью в травматологическое отделение местной больницы был доставлен мужчина с ножевыми ранениям. Он рассказал, что получил травмы, упав на с трактора на кучу металлолома. Во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен окровавленный нож и мужчине пришло сменить версию.

Оказалось, что он выпивал с охранником местного КФХ, а затем решил прокатиться на тракторе. Охранник не позволил собутыльнику сесть за руль сельскохозяйственной техники. Во время ссоры он ударил приятеля в грудь ножом.

Сейчас на него возбуждено уголовное дело.