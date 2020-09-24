Суд признал 43-летнего рецидивиста из Самойловского района виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Вечером 12 июня пьяный мужчина пришел во двор дома своего знакомого в селе Хрущевка.

Через некоторое время хозяин жилища вышел на крыльцо с палкой в руках.

Злоумышленник обиделся такой встречей, отобрал палку и начал бить гражданина. Тот потерял сознание.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, противоправными действиями подсудимого потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали два месяца исправительной колонии строгого режима.