Суд признал 43-летнего рецидивиста из Самойловского района виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Вечером 12 июня пьяный мужчина пришел во двор дома своего знакомого в селе Хрущевка.
Через некоторое время хозяин жилища вышел на крыльцо с палкой в руках.
Злоумышленник обиделся такой встречей, отобрал палку и начал бить гражданина. Тот потерял сознание.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, противоправными действиями подсудимого потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ему дали два месяца исправительной колонии строгого режима.