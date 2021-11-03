Следователями предъявлено обвинение 51-летнему жителю Саратова в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает СУ СК.

Он признал вину и раскаялся в содеянном, сейчас заключен под стражу.

24 октября 51-летний житель Ленинского района купил спиртное и наведался в гости к своему школьному приятелю, проживающему в квартире дома по улице Гвардейская Саратова. Там также находился 36-летний гость.

Мужчины вместе выпивали, вскоре началась перепалка. 51-летний гость требовал от хозяина выгнать оппонента, но тот заступался за товарища. На этом фоне 51-летний мужчина принялся избивать 36-летнего гостя, нанеся ему множественные удары.

Спустя некоторое время 51-летний мужчина покинул квартиру, а хозяин обнаружил, что 36-летний гость скончался. Шокированный произошедшим, он сначала не отважился рассказать о случившемся полиции. На следующий день он сообщил, что в его квартире находится тело приятеля.

Расследование уголовного дела продолжается.