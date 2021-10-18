В Саратове пьяный мужчина угрожал своей даме сердца убийством. Злоумышленник был обезврежен и оперативно доставлен в отдел полиции, сообщает ГУ МВД.

43-летний мужчина пояснил, что он с потерпевшей несколько дней распивал спиртное. Когда на столе закончилась закуска, он решил самостоятельно приготовить салат. Нарезая овощи, его любовница своим неосторожным высказыванием о бывшем кавалере, пробудила «дикую ревность и последующую ярость в сердце» действующего возлюбленного. Двое участковых утихомирили дебошира, угрожавшего убийством 45-летней сожительнице.

В настоящее время в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до двух лет.