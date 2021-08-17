Мужчина в алкогольном опьянении накинулся с кулаками на подростка.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городском УМВД., в пятницу 13 августа травматологи информировали полицию о нападении на ребёнка.

Пострадавшей оказалась 14-летняя девочка.

Вечером подросток гуляла возле дома № 128 по проспекту 50 лет Октября.

Неожиданно к ней подошёл пьяный гражданин. Мужчина вёл себя агрессивно и в какой-то момент побил девочку.

После случившегося напавший, видимо, немного протрезвев, сказал, что принял её за другую.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства нападения на несовершеннолетнюю девочку.