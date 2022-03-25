Во Фрунзенский отдел полиции обратилась 50-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Саратовчанка рассказала, что во время застолья знакомый начал упрекать ее за неправильный образ жизни, после чего предметом, похожим на стакан, нанес удар в область затылка.

В отдел полиции доставлен 61-летний саратовец. Мужчина признался, что виной вспыхнувшему конфликту стал выпитый алкоголь. Горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.