Суд признал виновным 31-летего жителя Ершова в угрозе насилия в отношении полицейского и уклонении от отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Утром 9 декабря прошлого сотрудник полиции в один из сетевых продуктовых магазинов потребовал у 31-летнего местного жителя прекратить противоправные действия и пройти в отдел полиции. В ответ на это пьяный мужчина стал угрожать ножом.

Также мужчину ранее судили за кражу, но чтобы избежать наказания, он скрылся и уехал в Москву.

Суда ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.