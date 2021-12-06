Житель Саратова угрожал своей жене убийством в ходе пьяной ссоры, сообщает ГУ МВД.

В отделение полиции обратилась 58-летняя саратовчанка, рассказав, что ее супруг угрожал убить ее, приставив к горлу кухонный нож.

Правоохранители доставили в участок 60-летнего подозреваемого. Он признался, что поссорился с женой из-за употребления алкоголя и действительно угрожал убийством. Мужчина ранее не имел проблем с законом. Его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, за угрозу убийством может грозить до двух лет лишения свободы.