Прокуратура поддержала обвинение в отношении 24-летнего ранее судимого жителя Балашовского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек признан виновным в пьяной езде. Установлено, что уже судимый ранее за подобное преступление, житель области в августе вновь сел за руль пьяным. Находясь в селе Сухая Елань Балашовского района, парень выпил и решил поехать в магазин и приобрести еще спиртного. По дороге его задержали.

Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав сроком на три года и месяц.