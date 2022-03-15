Судо признал виновным в нападении на полицейского 38-летнего жителя Вольска Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вольчанину вменили совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 Уголовного кодекса «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Следователем установили, что ночью 8 октября 2021 года 38-летний мужчина был дома и выпивал алкоголь, после чего стал ругаться со своей женой.

Супруга вызвала полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося мужа.

Прибывшие стражи порядка попросили дебошира проехать с ними в ближайший отдел полиции.

— Находясь на улице возле служебного автомобиля, пьяный мужчина нанес сотруднику полиции удар головой в область лица. В больнице у потерпевшего выявили открытый перелом костей носа, — уточнили в ведомстве.

В итоге подсудимый признал вину и раскаялся в совершенном под действием алкоголя.

Приговором суда обидчику полицейского назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.