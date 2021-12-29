Суд вынес приговор 57-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В июне 57-летний житель Саратова вместе с сожительницей-ровесницей отдыхал на принадлежащей ему даче, расположенной в СНТ «Восход-2000» по Сокурскому тракту в Саратовском районе. Пара распивала спиртное.

Между ними произошла ссора на почве недовольства мужчины тем, что женщина много пьет. В процессе ссоры подсудимый сдавил ей шею, от чего она скончалась.

Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.