Пьяный саратовец угрожать убить сотрудника в отделении банка. Об этом сообщает Росгвардия.

В отдел вневедомственной охраны поступило сообщение, о ЧП в отделении банка на 50 лет Октября. Потерпевший сообщил, что нетрезвый мужчина несколько раз попытался снять деньги с карты, однако безуспешно. После этого он разозлился и начал себя неадекватно вести. К нему подошел консультант и предложил помощь. Мужчина в ответ на это достал нож и стал угрожать оппоненту.

Прибывшие росгвардейцы задержали буяна и доставили в полицию. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас на него завели уголовное дело.