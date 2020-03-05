Под Энгельсом Саратовской области мужчина в нетрезвом виде учинил ДТП, повлекшее смерть пассажира. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

В сентябре прошлого года компания из трех человек ехала по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в сторону поселка Взлетный. Водитель ранее был лишен прав за пьянство, но вновь сел за руль в алкогольном опьянении. Он не справился с управлением и машина перевернулась в кювет. В момент ДТП один из пассажиров получил серьезные травмы и умер до приезда скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обвиняемый полностью признал свою вину, суд вынес приговор. За ДТП, которое привело к смерти человека, водитель отправится в колонию-поселение на пять лет и один месяц, а также выплатит семье погибшего миллион рублей.