В Саратове 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении смертельного вреда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 29 апреля 33-летний мужчина находился в гостях у своего приятеля по соседству на проспекте Энтузиастов. В пьяном застолье участвовали два приятеля и 45-летняя сожительница хозяина жилища. Через некоторое время пьяный гость до смерти избил женщину с помощью рук, ног и подручных предметов. После этого злоумышленник отправился спать, оставшись в квартире своего приятеля.

Около девяти вечера хозяин дома и разбуженный гость увидели тело пострадавшей на лестничном марше между первым и вторым этажом. Прибежавшие на шум соседи вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

По словам экспертов, смерть наступила в результате тупой травмы головы.

В итоге обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.