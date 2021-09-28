Преступление против половой неприкосновенности произошло в Воскресенском районе. 

Как сообщили в региональном СУ СКР,  ночью 20 сентября ранее судимый 55-летний местный житель заявился в пьяном виде в дом к бывшей супруге.

Ранее судимый гражданин стал вести себя агрессивно, начал унижать женщину.

А потом и вовсе распустил руки: нанес ей несколько ударов кулаком в область груди и живота, после чего изнасиловал.

После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью и заявила на агрессора в полицию. 

Насильник был задержан и арестован. 

В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».  Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: СКР 

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