Преступление против половой неприкосновенности произошло в Воскресенском районе.
Как сообщили в региональном СУ СКР, ночью 20 сентября ранее судимый 55-летний местный житель заявился в пьяном виде в дом к бывшей супруге.
Ранее судимый гражданин стал вести себя агрессивно, начал унижать женщину.
А потом и вовсе распустил руки: нанес ей несколько ударов кулаком в область груди и живота, после чего изнасиловал.
После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью и заявила на агрессора в полицию.
Насильник был задержан и арестован.
В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: СКР