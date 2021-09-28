Преступление против половой неприкосновенности произошло в Воскресенском районе.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ночью 20 сентября ранее судимый 55-летний местный житель заявился в пьяном виде в дом к бывшей супруге.

Ранее судимый гражданин стал вести себя агрессивно, начал унижать женщину.

А потом и вовсе распустил руки: нанес ей несколько ударов кулаком в область груди и живота, после чего изнасиловал.

После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью и заявила на агрессора в полицию.

Насильник был задержан и арестован.

В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СКР