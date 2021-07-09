В Советском районе Саратовской области инспекторами ДПС после непродолжительной погони задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Как стало известно, пьяный мужчина угнал машину у своего приятеля, с которым проводил время. Тот в свою очередь обратился в полицию, и угонщика удалось задержать в степи недалеко от поселка Мокроус.

Мужчина был настолько пьян, что не смог ответить даже на вопрос о собственном возрасте. В его отношении возбуждено уголовное дело.