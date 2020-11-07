Водитель Audi влетел в остановку на улице Академика Антонова у дома №25 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе.

По словам очевидцев, шофер был нетрезв.

На месте работали сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.

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