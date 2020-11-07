Домой Рубрики Новости Саратова Пьяный водитель Audi протаранил остановку на Антонова в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пьяный водитель Audi протаранил остановку на Антонова в Саратове По Новости Саратова - 07.11.2020 20 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Водитель Audi влетел в остановку на улице Академика Антонова у дома №25 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. По словам очевидцев, шофер был нетрезв. На месте работали сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Две иномарки сгорели на Самарской улице в Энгельсе Водители ВАЗов не поделили трассу в Ивантеевском районе Женщину в резиновых сапогах ищут в поселке под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пьяный водитель Audi протаранил остановку на Антонова в Саратове Новости Саратова - 07.11.2020 0 Водитель Audi влетел в остановку на улице Академика Антонова у дома №25 в Саратове. Об этом сообщили в облспасе. По словам очевидцев, шофер был нетрезв. На... Две иномарки сгорели на Самарской улице в Энгельсе 07.11.2020 Водители ВАЗов не поделили трассу в Ивантеевском районе 07.11.2020 Женщину в резиновых сапогах ищут в поселке под Саратовом 07.11.2020 Под Саратовом водитель Hyundai Solaris сбил лося 07.11.2020