В Саратовской области мужчина сел пьяным за руль и напал на сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В Пугачеве ночью с 7 на 8 июня экипаж сотрудников дорожно-постовой службы заметил странную машину, которую занесло на обочину, инспекторы предположили, что водитель может быть пьян. Догнав злоумышленника, сотрудники ДПС попросили пройти медицинское освидетельствование, на что 58-летний мужчина агрессивно отреагировал и отказался. Нарушителя отвезли в отдел полиции для составления протокола, где он и напал на гаишника ударил его по голове, его действия пресекли полицейские.

Мужчину лиши прав на два года и оштрафовали на 210 тысяч рублей.