Сегодняшней ночью в Озинках сотрудники ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем ВАЗа.

По словам очевидцев, шофер средних лет пытался уйти от правоохранителей, но в итоге влетел в мусорные баки на перекрестке улиц Пушкинская и Комарова, после чего его задержали.

В ГУ МВД по Саратовской области подтвердили случившееся. Выяснилось, что водитель «семерки» не только совершал опасные маневры, но и игнорировал требования об остановке. К счастью, из-за его действий пострадали только контейнеры.

Нарушителя доставили в отдел, на него составили два протокола. Материалы переданы в суд.