Житель Аткарска Саратовской области предстанет перед судом за нападения на полицейского, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 16 июля 23-летний парень выпивал на улице рядом с магазином на одной из улиц в Аткарске и задирал прохожих. Людям это не понравилось и они вызвали полицию. Увидев стражей порядка, задира прыгнул в машину и начала удирать, но сотрудникам правоохранительных органов удалось его остановить.

Парень начал противиться задержанию и устроил с полицейскими потасовку, в ходе которой ударил одного из них в глаз. После чего на него надели наручники.

Во время следствия злоумышленник свою вину признал. Уголовное дело передано в суд.