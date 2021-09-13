Виновник аварии был настолько пьян, что даже не держался на ногах. В подпитии был и его пассажир.

Как сообщили очевидцы происшесивия, днем 12 сентября на трассе СКАД в сторону Пензы от кольца на Саратов, столкнулись сразу 3 легковых машины.

— Водитель «ВАЗ-2110», находясь в сильном алкогольном опьянении ударил впереди ехавший «Volkswagen», после чего автомобиль занесло от обочины и он влететел во встречный автомобиль «Mazda», — так увиденное описал в группе «Типичный Саратов» соцсети ВКонтакте Юсуф Дикиев.

Уточняется, что в автомобиле немецкого производства ехала семья с детьми. К счастью, никто не пострадал.

В автомобиле «Mazda» был один человек, он отделался лёгкими травмами.

В «десятке» находились два человека водитель — виновник ДТП и его пассажир. Оба в сильном алкогольном опьянении. Их увезли на скорой помощи.

Фото: соцсети