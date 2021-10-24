Разнузданный гражданин вел себя неадекватно и очень агрессивно.

Как сообщили в городском управлении МВД, вечером 23 октября на улице Чернышевского 20-летний житель города Энгельса, будучи пьяным, прыгнул на служебный автомобиль ГИБДД.

Когда сотрудники полиции попытались его остановить, парень оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения сотруднику полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

На нарушителя спокойствия составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а также собран материал в рамках ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Гражданином займется также следственный комитет.