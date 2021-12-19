Вчера, 18 декабря, житель Петровска погиб во время застолья, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Двое приятелей, проживающих в частном доме по улице Рабочая распивали спиртное. Вечером один из них вышел во двор в нетрезвом виде и не вернулся. Спустя время, второй последовал за ним, и обнаружив его лежащим подумал, что тот спит и затащил своего приятеля в квартиру.

Следующим утром мужчина понял, что его приятель мертв и заявил в полицию. В ходе осмотра тела повреждений не выявлено. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.