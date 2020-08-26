Ночью в Кировском районе Саратова пьяных мужчина открыл стрельбу по полицейским, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Ночью 27 июля 27-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, заметил на улице Тархова полицейский автомобиль. Он, из хулиганских побуждений, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета по машине. В результате происшествия сотрудники полиции не пострадали. Дальнейшие противоправные действия мужчины были сотрудниками полиции пресечены.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.