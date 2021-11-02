Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего раннее судимого жителя Саратова, обвиняемого в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, в одном из домов по улице Посадского компания из трёх мужчин и одной женщины, распивали спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином дома и его 37-летней гостьей разгорелась ссора, в процессе которой мужчина схватил нож и ударил женщину в живот.

Позже пришел ещё один приятель хозяина дома. Он заметил, что гостья не подаёт признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи подтвердила смерть.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти послужил удар ножом в живот.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Его заключили под стражу. Следователями было собрано достаточно доказательств совершения обвиняемым убийства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.