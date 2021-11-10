Энгельсский суд признал 46-летнего мужчину виновным в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

12 июня 46-летний житель села Старицкое Энгельсского района вернулся с работы и не обнаружил дома сожительницу. После недолгих поисков он нашел ее в доме соседа, они распивали спиртное. Мужчина потребовал, чтобы она вернулась домой.

После этого и сам мужчина выпил, начав оскорблять за подобное поведение женщину. Она ответила ему грубо, из-за чего, разозлившись, подсудимый начал ее избивать.

После того, как она упала на пол, он еще несколько раз ударил ее ногами в область туловища, рук и ног. Вскоре мужчина лег спать, а когда проснулся, понял, что сожительница находится без сознания. Он обратился к соседке и попросил вызвать медиков. Они констатировали смерть 46-летней потерпевшей.