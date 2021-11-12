В отношении 38-летнего жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

8 октября ночью 38-летний мужчина находился в частном доме по улице Нижняя в Вольске. Будучи пьян, он развязал ссору с супругой. Желая утихомирить мужа, женщина вызвала сотрудников полиции.

Они потребовали, чтобы мужчина успокоился и проехал с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тогда, возле служебного автомобиля, нарушитель нанес сотруднику полиции удар головой в область лица. В лечебном учреждении у потерпевшего был диагностирован открытый перелом костей носа со смещением.

Расследование уголовного дела продолжается.