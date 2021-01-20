Житель Балакова Саратовской области стал подозреваемым по уголовному дело о ложном минировании многоквартирного дома, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Минувшей ночью в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве в доме в Балакове.

Проведенная проверка показала, что никакого мины в доме нет. Вскоре полицейским удалось выйти и на след самого звонившего — 59-летнего мужчины. После задержания он рассказал, что в момент звонка был пьян.

Возбуждено уголовное дело.