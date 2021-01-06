Житель Балашова Саратовской области обвинен в нанесении телесных повреждений пенсионеру, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вчера в Балашовскую ЦРБ с тяжелой травмой головы был госпитализирован 64-летний пенсионер.

По данным следствия, 3 декабря, 64-летний мужчина в своей квартире выпивал вместе с сожительницей и соседом. Вечером к нему наведались двое собутыльников. Вчетвером мужчины начали выпивать на кухне. С наступлением ночи сожительница, сосед и один из гостей ушли в комнату спать и проснулись около 4:00 часов утра от шума.

Выйдя в кухню, сожительница и сосед стали свидетелями агрессивного поведения 37-летнего гостя по отношению к 64-летнему хозяину жилища. В ходе ссоры гость схватил табурет и ударил им пожилому мужчине по голове, а когда тот упал на пол, начал бить его.

Когда агрессор понял, что пенсионер не двигается, он вызвал «скорую помощь», а сам ушел.

Пожилой мужчина был госпитализирован с закрытой травмой черепа и ушибом головного мозга.

Задержанному предъявлено обвинение. Он пояснил, что защищался. Ведется следствие.