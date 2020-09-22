Следственным отделом по городу Вольск возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти.

16 сентября пьяный 29-летний мужчина пришел в торговый центр на улице Коммунистическая города Вольск. В связи с его вызывающим поведением администрация супермаркета была вынуждена вызвать полицейских.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову, мужчина беспечно отдыхал возле магазина. Но, увидев полицейских, он сильно разозлился и ударил одного из сотрудников при исполнении по руке и груди. Только он попытался еще и пнуть сотрудника, как все его действия были пресечены.

Сейчас проводятся следственные действия для закрепления доказательств.