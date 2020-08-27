Управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщает ежегодную статистику по отравлению грибами, в этом году в регионе зарегистрировано пять пострадавших.

За последние три года от отравления грибами отравились 50 человек в Саратовской области, а один скончался.

С начала грибного сезона уже отравились пять человек в возрасте от 33 до 67 лет. Пострадавшие собирали поддубовики и маслята в Хвалынском, Вольском и Марксовском районах. Как оказалось, в число отравившихся от грибов вошли жители Саратова и Балакова.